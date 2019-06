Gabon : Deby chez Bongo

Le président gabonais reçoit ce mercredi 5 juin son homologue tchadien Idriss Deby Itno. La coopération bilatérale à l’ordre du jour.

L’annonce a été faite par la présidence du Gabon. Le chef de l‘État tchadien Idriss Deby Itno foulera ce mercredi 5 juin le sol gabonais. D’après un communiqué rendu public dans la soirée de mardi, le dirigeant tchadien sera reçu par son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba au Palais présidentiel du bord de mer.

Communiqué de presse | Visite de travail et d’amitié, ce mercredi 5 juin, du Président de la République du Tchad ??, S.E.M IdrissDebyI pic.twitter.com/316hzxKgzw — République Gabonaise (PresidenceGA) 4 juin 2019

D’après la présidence gabonaise, il sera question de la coopération bilatérale entre les deux pays d’Afrique centrale. « Les deux chefs d‘État auront l’occasion au cours du séjour du président Idriss Deby Itno à Libreville, d‘échanger sur le renforcement de la coopération bilatérale et multisectorielle entre leurs pays », rapporte le communiqué.

Frappé par un AVC depuis octobre, Ali Bongo n’est revenu dans son pays qu’en mars dernier. Depuis son retour, il a déjà reçu certains de ses pairs dont le Togolais Gnassingbe et des responsables d’institutions internationales dont Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la Francophonie.

Mais, le Gabon et le Tchad entretiennent des relations étroites depuis des lustres. Ce qui se traduit par des visites dont celle du dirigeant gabonais à N’Djaména en février 2018 et d’Idriss Deby à Libreville en octobre 2016. Deux pays pétroliers au sein de la CEMAC, le Gabon et le Tchad sont frappés par une sévère crise économique imputable surtout à la chute des cours du brut.