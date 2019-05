Angleterre : des Africains maires de communes de Londres

En Angleterre, des citoyens d’origine africaine occupent désormais des postes de maires de communes de Londres.

Elle est originaire de l‘État Imo au sud du Nigeria. C’est Victoria Obaze. L’investiture a eu lieu la semaine dernière, a annoncé le News Agency of Nigeria (NAN), une agence de presse proche du gouvernement.

Après des échecs répétés aux élections locales de 2010, 2014 et 2016, sa quatrième candidature au conseil local de Londres aura été la bonne. Victoria Obaze a été élue en mai 2018 dans son quartier Whitechapel dans la commune de Tower Hamlets, au centre de la capitale britannique.

Victoria Obaze has been sworn into office as the Speaker (Civic Mayor) of the London Borough of Tower Hamlets, UK. pic.twitter.com/97E9rtXbie