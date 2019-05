Liberia : les populations appellent à la création d'un tribunal pénal de guerre

Des groupes de défense des droits de l’homme appellent le président libérien George Weah à mettre en place un tribunal des crimes de guerre chargé de juger les responsables des conflits armés dans le pays de 1986-1996 à 1999-2003.

Les massacres dans les églises font partie des atrocités les plus brutales commises contre des civils au cours de 14 années de conflits quasi-constants, qui ont vu des enfants-soldats s’engager dans la guerre avant sa fin en 2003.

Le “massacre de l‘église luthérienne” survenu à l‘église Saint-Pierre le 29 juillet 1990 est l’une des atrocités les plus brutales commises contre des civils au cours de quatorze années de conflit quasi-constants. Selon des centaines de familles ayant trouvé refuge dans cette église, un colonel des Forces Armées a ordonné à ses soldats d’ouvrir le feu sans distinction sur les populations.

"Aux Nations Unies, nous pensons que, pour que les bénéfices réalisés soient durables, il faut prendre en compte les griefs du passé".

Une des victimes, Rufus Kartee, âgé de 52 ans, a reçu une balle dans la jambe le 29 juillet 1990 à l‘église St. Peter’s lors d’un incident connu sous le nom de “massacre de l‘église luthérienne”.

“Ils m’ont tiré dessus, mais quand ils m’ont tiré dessus, ce qui m’a vraiment béni, c’est que je me suis laissé tomber au sol. D’autres personnes sur qui ils ont tiré sont tombées sur moi, jusqu‘à ce que je devienne sans défense, sans espoir. La balle m’a touché ici et est sortie de mon dos ici. “ A-t-il raconté.

L’année dernière, quatre survivants du massacre de l‘église ont intenté un procès devant un tribunal américain contre Moses Thomas, l’homme qu’ils accusent d’avoir ordonné l’attaque, aujourd’hui exilé aux États-Unis.

Dans une vidéo diffusée le 15 mai, des groupes de défense des droits de l’homme exhortent le président George Weah à mettre en place un tribunal pour crimes de guerre au Liberia.

“Les Nations unies ont publié son observation finale en 2018, demandant au gouvernement du Liberia de prendre des mesures appropriées pour traiter et assurer la mise en œuvre intégrale de la CVR, mais avec une citation spécifique sur la responsabilité. C’est-à-dire que les personnes responsables qui ont commis des violations flagrantes des droits de l’homme au Libéria “. À déclaré Adama Dempster, observateur des droits de l’homme et avocat de Human Rights Watch au Liberia.

Human Rights Watch a déclaré que la Commission Vérité et Réconciliation, qui fonctionnait entre 2006 et 2009, avait recommandé la création d’un tribunal pour crimes de guerre – le tribunal pénal extraordinaire pour le Liberia – afin de juger les responsables des crimes commis lors des conflits armés. Cette recommandation n’a jamais été appliquée et aucune personne impliquée dans des violations n’a été poursuivie devant les tribunaux libériens.

Le président Weah n’a pas assisté à la conférence, ce qui, selon M. Dempster, était décevant, car les victimes des guerres civiles souhaitaient voir un engagement définitif du gouvernement.

REUTERS