Législatives en Afrique du Sud : ouverture des bureaux de vote

Les Sud-Africains ont commencé mercredi à voter pour des élections législatives et provinces dont le Congrès national africain (ANC), au pouvoir depuis 1994, est donné grand favori malgré le chômage et la corruption qui gangrènent le pays.

Les quelque 22.500 bureaux de vote du bureau ont accueilli les premiers des 27 millions d‘électeurs inscrits dès 07H00 (05h00 GMT), ont constaté des journalistes de l’AFP. Ils doivent rester ouverts jusqu‘à 19H00 GMT.

Ces élections coïncident avec les vingt-cinq ans de la fin de l’apartheid et des premières élections libres du pays, remportées par l’ANC de Nelson Mandela. Un quart de siècle plus tard, son bilan est plus que mitigé.

L’accès à l‘éducation et aux services de base s’est largement étendu à la majorité noire. Mais les couleurs de la “nation arc-en-ciel” rêvée par le héros de la lutte contre le régime raciste blanc sont restées bien fades.

La criminalité, le chômage, qui touche 54 % des moins de 24 ans et la pauvreté gangrènent la plus grande puissance industrielle du continent. Et la corruption a atteint des sommets sous l‘ère du président Jacob Zuma (2009-2018). Un sujet largement abordé tout au long de la campagne par les trois principaux partis politiques en lice.