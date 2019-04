Libye : la situation humanitaire des migrants inquiète le CICR

Le comité international de la Croix-Rouge s’inquiète de l’intensification de la violence en Libye et de l’aggravation de la situation humanitaire des migrants détenus dans ce pays d’Afrique du Nord.

Le CICR a indiqué que la situation à Tripoli et ses environs s’est sérieusement détériorée au cours des trois dernières semaines, avec l’offensive lancée par les forces du Maréchal Khalifa Haftar pour s’emparer de la capitale libyenne. Les centres de détention des migrants ne sont pas épargnés.

“Un groupe d’hommes armés a attaqué la prison dans laquelle nous sommes. Ils nous ont attaqués et ils nous ont demandé de leur donner nos téléphones et notre argent. Nous avons refusé et ils nous ont battus avec des bâtons,” a indiqué Abed Al-Karim Abdullah, un migrant détenu en Libye.

Selon L’ONU, près de 3600 migrants clandestins sont encore détenus près des lignes de front.

“Nous avons reçu plus de 700 migrants clandestins venant des zones de combats dans la région de Qasr bin Ghashir. Ils ont été transférés en deux étapes par le HCR et par groupes de trois cent cinquante,” a expliqué Fathi Al-Far, un travailleur humanitaire.

En trois semaines de combats, le conflit libyen a fait au moins 278 morts et environ 1332 blessés selon l’Organisation mondiale de la santé.