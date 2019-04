RCA : les humanitaires reprennent du service à Bria

Les populations de Bria, en République Centrafricaine bénéficient de nouveau de l’assistance des organisations humanitaires. Alors que les ONG avaient plié bagages pour protester contre les assassinat de leur personnel, certaines ont repris du service depuis quelques semaines. Un retour favorisé par l’accord de paix signé le 6 février entre le gouvernement centrafricain et des groupes armés à Bangui.

Les 50 000 déplacés du site du PK3 à Bria sont de nouveau approvisionnés en eau potable. Plus de 800 mètres cube d’eau sont mis à leur disposition quotidie nnement. C’ est tout sauf une mauvaise nouvelle pour les bénéficiaires.

« On se ravitaillait dans les puis et autres sources et ce n‘était pas sans risques. Avec ce projet des bladers, je crois que nous sommes soulagés, nous souhaitons qu’il nous accompagne jusqu’à notre sortie de ce site, nous avons de l’eau en abondance. »

, souligne Zita Reneyo, habitante du bloc 15 du site des déplacés de Bria.

Mais la volonté des humanitaires d’assister ces populations en détresse est souvent entraver par des contraintes sécuritaires. Bria étant sous la coupe des groupes armés qui contrôlent 95 % de sa superficie.

« L’une des difficultés qu’on rencontre durant la mise en œuvre de ce projet c’est la contrainte sécuritaire, cette contrainte sécuritaire fait en sorte que de temps en temps on est obligé de suspendre les activités, et suspendre les activités a une incidence sur le temps. A plusieurs reprises on a suspendu les activités et c’a vraiment l’incidence sur le délai de réalisation des activités. », a déclaré Hamidine Moussa, Chef de base OXFAM BRIA

Des réalisations sur lesquelles comptent encore ces déplacés qui n’envisagent pas de regagner leurs maisons tout de suite, craignant pour leur sécurité.