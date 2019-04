L'Ouganda célèbre les femmes aux formes rondes

L’Ouganda a organisé vendredi le concours ‘Miss Curvy’‘ destiné à mettre sur orbite des femmes qui ont hérité du créateur, des formes rondes.

Vingt-cinq candidates étaient en lice pour briser la stigmatisation dont les femmes aux formes rebondies sont souvent l’objet. Pas que, Kampala veut aussi utiliser ses femmes rondes pour attirer des touristes. La couronne est revenue à Belinda Nansasi.

La miss ne manque pas d’ambition. Elle se veut une source d’inspiration.

“Je vais être une source d’inspiration. Vous raconterez une histoire en essayant de dire que Belinda l’a fait. Je vais donc faire beaucoup de choses. Laissez-moi vous inspirer. Laissez-moi essayer et laissez-moi être un exemple dans votre vie. Parce qu‘être grosse n’est pas un problème. Être grosse, c’est plus que cela – la beauté, le cerveau, nous pouvons faire davantage. Alors, soyez heureuse avec vous-même et faites en sorte de ne jamais cesser de l‘être. Continuez simplement d’avancer” , a-t-elle souligné.

Mais l’initiative est loin de plaire à tout le monde. Elle a essuyé de vives critiques de la part des défenseurs des droits de l’homme et des chefs religieux qui l’ont qualifié d’immorale et dépeignant les femmes comme objets sexuels.



Des critiques balayées par le gouvernement ougandais.

‘‘Je crois qu’il y a une nouvelle vague qui atteint l’Ouganda, une nouvelle confiance en soi qui émerge parmi les femmes de grosse taille . Il y a une nouvelle vague qui, en fait, je crois que les gens vont croire en eux-mêmes.”, a déclaré Godfrey Kiwanda, ministre ougandais du tourisme.

Pas sûr que la controverse a pris fin. La nouvelle reine des femmes rondes est repartie avec, outre sa couronne, une voiture et une bourse d‘études.