Le Référendum reporté à Madagascar

Madagascar a reporté le référendum constitutionnel qui devait se tenir le 27 mai.

Le président Andry Rajoelina a décidé jeudi de reporter le vote en raison d’un avis défavorable du plus haut organe judiciaire du pays. Rajoelina a appelé au vote la semaine dernière afin de supprimer le Sénat et de donner plus de pouvoirs aux régions.

Le référendum sur le changement constitutionnel devait avoir lieu en même temps que les élections législatives.

Pendant ce temps, l’ancien chef d’Etat devenu chef de l’opposition, Marc Ravolamana, a accusé Rajoelina de vouloir modifier la loi suprême du pays contre la volonté du peuple.

Ravalomanana a déclaré qu’il devrait y avoir un ou deux mois d’attente après l’installation de l’Assemblée nationale avant un tel référendum.

La constitution actuelle du pays insulaire de l’océan Indien a été adoptée en 2010, sous la transition présidée par Rajoelina, après le renversement de l’armée par Ravalomanana.