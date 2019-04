Afrique du Sud : Julius Malema en campagne à Johannesburg

Julius Malema, le leader de l’opposition de gauche en Afrique du Sud, confiant deux semaines avant les élections générales. En campagne à Johannesburg, le patron des Combattants pour la Liberté économique a dit espérer un raz-de-marée en sa faveur lors du scrutin du 8 mai prochain.

“Nous espérons 50 % et plus. On ne va pas dans un ring de boxe pour perdre. Nous y allons pour gagner. Nous voulons gagner les élections. Et toutes les études montrent que ce parti va étonner beaucoup de gens”, a prévenu Julius Malema.

Principal adversaire de l’ANC au pouvoir auprès de l‘électorat populaire, le parti des Combattants pour la liberté économique prône notamment l’accélération de la réforme foncière. Un dossier mobilisateur pour la majorité noire qui promet d‘être décisif pour ces élections générales.