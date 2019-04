Gabon : Le gouvernement suspend les cours dans les lycées et collèges jusqu'à nouvel ordre

Au Gabon, le ministère de l‘Éducation nationale a décidé mercredi de la suspension jusqu‘à nouvel ordre des cours dans les établissements d’enseignement secondaire de tout le pays.

La décision a été prise pour contrer la mobilisation des élèves qui protestent contre les réformes liées aux modalités d’attribution des bourses d’études aux nouveaux bacheliers.

Depuis lundi, les lycéens et collégiens du pays manifestent contre le durcissement des conditions d’attribution de bourses d‘études qui fixe désormais l‘âge requis à 19 ans et une moyenne de 12 sur 20 minimum au baccalauréat contre une moyenne de 10 et 21 ans d‘âge auparavant.

Lors de ces manifestations pacifiques à Libreville et à Port-Gentil, des élèves ont été arrêtés et violemment réprimés par les agents des forces de l’ordre selon plusieurs témoins.

Avant le décret, les étudiants gabonais ayant obtenu leur baccalauréat, pouvaient prétendre à une bourse universitaire d’un montant mensuel d’environ 83.000 francs CFA soit 127 euros.

Le Premier ministre gabonais Julien Nkoghe défend cette nouvelle mesure en invoquant un climat économique délétère caractérisé par des coupes budgétaires.