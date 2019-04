Jacob Zumba accusé de détenir 30 millions de dollars appartenant à Kadhafi

L’ancien président sud-africain, Jacob Zuma, de nouveau cité dans un scandale financier, cette fois, hors des frontières de son pays. Il est accusé par un journal local de détenir la colossale comme de 30 millions de dollars que lui aurait confié Mouammar Kadhafi. Des allégations démenties par Jacob Zuma.

L’affaire barrait la Une du journal sud-africain ce dimanche. L’ancien président sud-africain Jacob Zuma aurait reçu 30 millions de dollars de l’ex-guide de la Jamarihiya libyenne Mouammar Kadhafi. L’argent, précise le journal, aurait dû servir à garantir l’exil de l’ex-dirigeant libyen au cas où il eut été arrêté et traduit devant un tribunal ; où dans l’autre cas, être remis à sa famille s’il était tué. Le dirigeant a effectivement été tué le 20 octobre 2011 dans une offensive de forces rebelles soutenue par les puissances occidentales.

Sauf que le président Jacob Zuma n’a jamais fait cas de cet argent, à plus forte raison le remettre aux autorités libyennes, souligne le Sunday Times. Au contraire, il aurait été stocké dès 2011 dans une chambre forte dans la résidence privée de M. Zuma, avant d‘être transféré à eSawatini, l’ancien Swaziland, où le roi Mswati III était informé.

Sigh! I owe millions in legal fees… I’ve asked you to assist with that one title deed in order for me to sell that house. I now hear that I have been keeping money belonging to my late brother Gaddafi. Where’s this money because His Majesty knows nothing about it? https://t.co/HputtXav1f