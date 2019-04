Ebola en RDC : 100 morts en moins de trois semaines

Progression foudroyante d’Ebola au nord-est de la République démocratique du Congo.

L‘épidémie a fait 100 morts dans la région en moins de trois semaines, selon le dernier décompte quotidien publié par le ministère de la Santé vendredi soir.

Depuis que cette épidémie a été déclarée le 1er août, le total de décès est de plus 700.

La province du Nord Kivu a été la première à être concernée et marginalement l’Ituri voisine.

L‘épicentre s’est ensuite déplacé de Mangina en zone rurale à la ville de Beni, puis actuellement à Butembo-Katwa, à 50 km au sud de Beni dans cette région où les populations se déplacent beaucoup.

Quelque 95 000 personnes ont été vaccinées contre Ebola en RDC. Le ministère congolais de la Santé estime que la campagne a sauvé des vies.

Reste que cette dixième épidémie de fièvre hémorragique sur le sol congolais depuis 1976 est la plus grave de l’histoire de la maladie après celle qui avait tué plus de 10.000 personnes en Guinée, au Liberia et en Sierra en 2014.