Mozambique : des tombes dignes pour les victimes du cyclone

Plus de deux semaines après le passage du cyclone Idai, les crues laissent progressivement place à la terre ferme. Et donne la possibilité aux communautés d’offrir une sépulture aux plus des 541 morts du sinistre. Mais alors que des dizaines de localités restent inaccessibles, de nombreux Mozambicains s’interrogent toujours sur le sort réservé à leurs proches disparus.

“Il n’y a pas moyen d’arriver où ma mère a été enterrée. Jusqu’ici, je ne sais pas exactement où ma mère est enterrée. Jusqu’ici, je ne sais pas où se trouve la tombe de ma mère, si elle est ici ou là”, a réagi, bouleversé Joao Filipe Mawane, un rescapé du cyclone.

Le Comité international de la Croix rouge a déployé des équipes au Mozambique afin d’aider le pays à faire face à l’urgence humanitaire. Parmi les missions du CICR sur place, aider les familles à retrouver et à ensevelir les corps des disparus.

“Nous travaillons sur une palette d’activités relatives à la gestion des morts. Nous avons pu retrouver et restituer des restes humains en partenariat avec les responsables des communautés. Et puis nous nous sommes rendus sur des tombes afin de mieux comprendre comment ces tombes ont été creusées et de nous assurer qu’elles soient encore identifiables dans quelques années”, explique Stephen Fonseca, expert en médecine légale à la Croix-Rouge.

“Nous pouvons fournir quelques conseils pratiques, nous fournissons des équipements de base comme des pelles, des houes ou tout simplement nous aidons à creuser les fosses. C’est très difficile ici. Beaucoup de communautés ont tout perdu”, a-t-il ajouté.

La question de la gestion des morts après une catastrophe naturelle est cruciale, selon la Croix-Rouge. Une gestion efficiente des dépouilles mortelles aide principalement à garantir l‘équilibre psychologique des survivants.