Etats-Unis : le programme spécial pour les migrants libériens prolongé

L’administration américaine a décidé d’accorder un sursis aux migrants libériens vivant sur le territoire américain, en prorogeant d’un an un programme humanitaire les concernant. Pour Washington, il est question de sauvegarder les liens avec Monrovia.

Les immigrants libériens aux Etats-Unis peuvent souffler. Ils pourront travailler, se soigner et circuler librement les douze prochains mois sans être inquiétés. La Maison-Blanche a publié une note de service du président Donald Trump annonçant la prolongation d’un programme protégeant les ressortissants libériens.

Intitulé Deferred Enforced Departure, le programme protège les migrants libériens qui ont fui les deux guerres civiles dans leur pays, des catastrophes environnementales ou l‘épidémie du virus Ebola, pour se réfugier aux Etats-Unis. Une population estimée à quelque 4 000 personnes.

Initié dès 2007, c’est ce dimanche que devait prendre fin le programme comme l’avait annoncé Donald Trump l’an dernier. Mais sous la pression de groupes de défense des droits civiques et avocats, le président républicain a finalement opéré un rétropédalage. “Après réflexion et examen”, il a notamment décidé qu’il était dans l’intérêt de la politique étrangère des États-Unis de prolonger la “période” du programme pour une année supplémentaire, souligne la note de service.

Leur réintégration “dans la vie civile et politique libérienne sera une tâche complexe, et une transition infructueuse pourrait peser sur les relations entre les États-Unis et le Liberia”, écrit-il.

Si le programme n’avait pas été prolongé, les permis de conduire de ces Libériens auraient pu être révoqués dans de nombreux États et ils auraient alors perdu leurs revenus, leurs logements et leurs assurances-maladie, assure Abdullah Kiatamba, directeur exécutif de African Immigrant Services, une organisation basée au Minnesota, État qui compte l’une des plus importantes communautés de Libériens aux États-Unis.

Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, le président Donald Trump a annoncé une redéfinition de la politique migratoire américaine, assortie de nombreuses expulsions. Une annonce qui continue de susciter de nombreuses critiques.