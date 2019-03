Cyclone au Mozambique : cinq cas de choléra confirmés

Double peine pour le Mozambique. Après le désastre du cyclone Idai, cinq cas de choléra ont été officiellement enregistrés dans le centre du pays.

Les humanitaires craignaient des maladies hydriques depuis quelques jours. Et c’est dans la ville Beira, la plus touchée par le cyclone et les inondations, que les cas de choléra ont été observés.

Pour éviter une épidémie de choléra de grande envergure, l’Organisation mondiale de la santé a annoncé lundi l’envoi de 900 000 doses de vaccin. Mais cela n’a visiblement pas suffi.

Selon un responsable de l’OMS, le nombre de maladies diarrhéiques graves est en augmentation. À mesure que l’accès aux zones touchées s’améliore, davantage de cas pourrait être diagnostiqués.

Outre les doses de vaccin contre le choléra, l’OMS a également annoncé qu’elle dépêcherait 900.000 lits dotés d’insecticides afin de prévenir une épidémie de malaria.

Selon un dernier bilan, les autorités mozambicaines font état d’au moins 468 personnes mortes en raison de fortes intempéries qui se sont abattues dans le pays.