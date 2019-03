Rwanda : Tshisekedi au mémorial du génocide à Kigali, une première

Le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s’est incliné lundi à Kigali devant le mémorial du génocide en marge d’une visite au Rwanda pour un forum économique, une première dans les relations complexes entre les deux pays depuis 1994.

“SE Félix Tshisekedi dépose une gerbe de fleurs au mémorial du génocide de Kigali”, indique le commentaire d’une photo postée sur le compte Twitter du “Kigali memorial genocide”, quinze jours avant les commémorations du 25e anniversaire du déclenchement du génocide le 7 avril.