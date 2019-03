RDC : l’avenir de la coalition Lamuka débattu pendant 48 heures à Bruxelles

On rappellera que la coalition Lamuka est en proie à des divisions internes. Au lendemain de l’élection présidentielle en RDC et les diverses positions des leaders de cette plateforme politique, beaucoup prédisent la « mort » politique du groupe.

Les prochaines 48 heures seront décisives pour la coalition lamuka qui se réunit à bruxelles, la capitale belge pour discuter de l’avenir du groupe. La réunion vise à « clarifier » la position des cinq leaders. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Freddy Matungulu et Adolphe Muzito et Martin Fayulu.

Ces personnalités, vont-elles réussir à s’entendre ? D’un coté, on a Martin Fayulu qui continue de mener sa « résistance pacifique » et « réclamer la vérité des urnes. En face de lui un Moïse Katumbi discret et en faveur d’un dialogue avec Félix Tshisekedi.

Opposition républicaine, unité retrouvée ou encore division totale ? La réunion de bruxelles donnera son verdict vendredi.