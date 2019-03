Le Premier ministre éthiopien en visite à Abu Dabi

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a rencontré Mohamed Ibn Zayed, le prince héritier des Émirats arabes unis, mercredi, lors d’un voyage officiel à Abou Dabi.

Les deux hommes ont discuté du renforcement des liens bilatéraux et d’un certain nombre de questions régionales et internationales, lors d’une réunion à laquelle assistait M. Anwar Gargash, secrétaire d‘État aux affaires étrangères.

C’est l’un des pays du Golfe qu’Abiy a visité l’année dernière dans le cadre de la mise en commun de l’aide régionale, en particulier pour les réformes économiques. Le Prince héritier s’est également rendu à Addis-Abeba en 2018.

I was touched by the enthusiasm and joy of the athletes at the Special Olympics Abu Dhabi 2019. It’s exhilarating for me & my dear friend, the Ethiopian Prime Minister, to meet people of determination. We’re so proud of them and their families. pic.twitter.com/xEJGZ7NCeD