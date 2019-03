Le Zimbabwe enterre les victimes des inondations

Quelques jours après des inondations dévastatrices qui ont frappé le Zimbabwe, le pays en deuil enterre ses morts. Des survivants blessés attendent d‘être pris en charge dans un l’hôpital de Chimanimani à l’Est du pays.

L’on redoute que le bilan n’atteigne le millier de victimes, après que le Mozambique a subi de sérieux dommages humains et matériels. La centrale électrique de Cabora bassa qui alimente aussi l’Afrique du Sud a été sérieusement endomagée, tout comme le port de Beira.

“Ma mère, mon père, mes deux jeunes soeurs, y compris celle qui nous avait acheté de la nourriture plus tôt et celle qui a eu un enfant sont toutes mortes “ a temoigné Tapiwa Chanyawo, une survivante du cyclone

Les photographies aériennes montrent de nombreuses maisons presque submergées et des personnes sur les toits qui tentent désespérément de rester à flots.

Le cyclone tropical Idai fait des dizaines de tués après son passage au ?? Mozambique et au ?? Zimbabwe. Des victimes qui s'ajoutent à celles des inondations au ?? Malawi voisin et dans toute cette zone d'Afrique australe.

Plus d'infos ici https://t.co/Yl9sOuzlXg pic.twitter.com/JiUQOugEwb — Le journal Afrique (@JTAtv5monde) 16 mars 2019

Selon la Croix-Rouge, le cyclone a endommagé ou détruit 90 % de Beira, la deuxième ville du Mozambique et une plaque tournante portuaire.

Beira, la deuxième ville du Mozambique, et ses environs ont été “endommagés ou détruits à 90% par le cyclone Idai”, a annoncé la Croix-Rouge, alors que le bilan des intempéries s'est alourdi à 138 morts au Mozambique et au Zimbabwe https://t.co/8gejbcd3rG #AFP pic.twitter.com/sJw3AVhZox — Agence France-Presse (@afpfr) 18 mars 2019

Le cyclone Idai est considéré comme l’un des plus puissants de l’océan Indien depuis dix ans. Il a tué au moins 157 personnes au Zimbabwe et au Mozambique alors que toute l’Afrique australe est menacée, d’après des médias officiels. De vastes étendues de terre ont été inondées, des routes ont été détruites et les communications perturbées.