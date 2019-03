Note optimiste à la clôture du sommet des Nations unies sur l'environnement

Clap de fin pour la 4e assemblée générale des Nations unies sur l’environnement à Nairobi au Kenya.

Au cours de la rencontre, plus de 170 pays-membres se sont accordés sur la nécessité d’accélérer la transition vers un nouveau modèle en vue d’atteindre les objectifs du développement durable en 2030.

Au terme des travaux, la directrice exécutive adjointe du Programme des Nations unies pour l’Environnement Joyce Msuya s’est montrée satisfaite.

« Certains peuvent dire que les résolutions ne vont pas assez loin et qu’elles ne sont pas assez contraignantes. Nous sommes sur la voie d’un futur durable. Ces résolutions nous maintiennent sur la bonne trajectoire. Ce que nous avons besoin de faire, c’est d’accélérer un peu plus notre vitesse d’exécution ».

Au total, l’assemblée a adopté 23 résolutions tout comme trois décisions des pays-membres.

Prendre en compte la situation des pays-membres

Selon Siim Kiisler, le président de la rencontre, ces résolutions sont les plus ambitieuses jamais prises depuis la création d’une assemblée générale des Nations unies sur l’environnement en 2012.

« Il n’y a pas de doute. L’environnement est à un tournant décisif. Dès lors, nous n’avons pas besoin de documents verbeux. Nous avons besoin d’engagements concrets. Toutefois, dans de réelles négociations, il est difficile de trouver une solution pour tous les États membres. Plus les objectifs seront ambitieux, plus nous devrions prendre en compte la situation des États membres et nous l’avons prise en compte, leurs situations et nous les avons écoutés ».

L’Assemblée générale a en outre entériné le sixième rapport de l’Avenir de l’environnement mondial qui analyse l‘état actuel de l’environnement dans le monde.

À la fin de la session plénière, des bougies ont été allumées pour rendre hommage au personnel des Nations Unies qui a péri dans le crash de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines dimanche 10 mars.