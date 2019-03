Djibouti : Macron justifie la présence de la France et tacle la Chine

La présence des soldats français à Djibouti est vitale pour la France. Le président Emmanuel Macron n’y est pas allé par quatre-chemins pour expliquer aux troupes l’importance de ce pays de la Corne de l’Afrique dans le dispositif stratégique de la France en mer rouge.

« Vous êtes ici non seulement à un emplacement historique, mais à un endroit qui est éminemment stratégique sur le plan militaire, sur le plan des routes maritimes, sur le plan géopolitique et stratégique, sur le plan commercial et économique, a-t-il dit aux hommes qu’il a rencontré. Pour toutes ces raisons, l’empreinte qui est la nôtre, qui est la vôtre, est absolument essentielle ».

Avec 1 450 soldats sur place, Djibouti est la plus grande base militaire française à l‘étranger.

L’ancienne puissance coloniale n’est toutefois plus la seule à disposer d’un tel site militaire délocalisé dans le pays.

En plus des États-Unis, Paris est notamment bousculé par Pékin qui a également ouvert à Djibouti depuis 2017 sa plus grande base militaire hors de Chine.

Une démarche qui ne suscite pas singulièrement l’enthousiasme des autorités françaises qui y voient une subornation de souveraineté vis-à-vis de Pékin. Et cette analyse dépasse le cadre de la géopolitique seule pour épouser les questions économiques.

M. Macron a plaidé ors de sa visite pour une coopération avec la France qui serait à même de proposer des « partenariats plus respectueux » que la Chine.