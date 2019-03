Rencontre avec Admira António, première femme pilote au Mozambique

Admira António est la première femme à piloter un avion au Mozambique, pays qui affiche l’un des taux d’inégalité de genre les plus élevés au monde.

Être pilote nau Mozambique n‘était autrefois réservé qu’aux hommes. Aujourd’hui, elles sont de plus en plus nombreuses, les femmes qui investissement le domaine. Mais, intégrer ce monde toujours dominé par les hommes reste un exploit.

La première à le réaliser s’appelle Admira António. Une femme de caractère qui, malgré cet obstacle, n’a jamais renoncé à son rêve. Mais ce n’est pas toujours facile. « L’attention est toujours sur toi en tant que femme. Ils veulent voir si tu sais vraiment ce que tu fais. Pourquoi tu es là ? Si quelqu’un te facilitait la tâche ? Donc, je devais prouver mes compétences, mon professionnalisme », explique-t-elle.

L’attention est toujours sur toi en tant que femme. Ils veulent voir si tu sais vraiment ce que tu fais. Pourquoi tu es là ? Si quelqu'un te facilitait la tâche ? Donc, je devais prouver mes compétences, mon professionnalisme

Admira est devenue commandant en 2018. Or, dans ce métier, il y a deux réalités : près de 80 % des assistants à bord sont des femmes, mais on n’en retrouve seulement que 5 % chez les pilotes. La proportion de femmes occupant des postes techniques ou de direction dans l’aviation est encore plus faible.

Une réalité dont Admira Antonio est témoin. Elle se souvient encore de scènes de préjugés, par exemple lorsqu’un entraîneur s’est excusé “d‘être une fille” alors qu’elle tentait de corriger une réponse lors d’un cours théorique. Ce qui n’a fait que lui donner “plus de force”.