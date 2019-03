Épidémie de rougeole à Madagascar

Recrudescence de l‘épidémie de rougeole inquiétante à Madagascar. Entre octobre 2018 et le 12 janvier dernier, la Grande île a enregistré plus de 79 000 cas et déjà 926 morts, selon l’OMS. Une situation alarmante alors que la riposte comme à s’organiser avec 5 millions de vaccins en cours de distribution et une enveloppe de 10 millions de dollars mobilisés pour contrôler l‘épidémie.

“La rougeole a toujours été considérée comme une maladie banale. Les gens utilisent des décoctions. La population a un peu négligé la virulence de la rougeole et c’est vraiment à un stade compliqué qu’ils viennent à l’hôpital.” a constaté le Dr Setriny Mahatsanga Ravoavy, responsable du service pédiatrie de l’hôpital militaire Diego-Suarez

Si Madagascar connaît un pic de contagion, la flambée de rougeole est une phénomène mondiale selon une alerté lancée il y a quelques jours par l’OMS. L’organisation a noté une augmentation du nombre de cas de 50 % par rapport à 2017 au niveau. Et ce sont des chiffres sont provisoires, prévient l’organisation étant entendu que les pays ont jusqu’au mois d’avril pour annoncer les cas enregistrés en 2018.

Selon l’OMS, à la mi-janvier, près de 229.000 cas de rougeole avaient été signalés dans le monde pour 2018, contre environ 170.000 en 2017.

“Toutes les régions ont vu une hausse des cas l’an dernier”, a souligné Katrina Kretsinger, la responsable médicale du Programme élargi de vaccination de l’OMS, citant les épidémies en Ukraine, à Madagascar, en République démocratique du Congo, au Tchad et en Sierra Leone. “Dans la région Europe, environ 83.000 cas ont été signalés en 2018 jusqu‘à présent, dont 53.000 en Ukraine”.

A Madagascar, des dizaines de milliers de personnes sont touchées par l‘épidémie. “D’octobre 2018 au 12 février, un total de 66.278 cas et 922 décès ont été signalés”, selon l’OMS. Il s’agit de chiffres transmis par les autorités et Mme Kretsinger a affirmé que le nombre de morts était sans doute plus élevé.

Elle a expliqué que le plan de vaccination contre la rougeole à Madagascar consistait en une seule dose de vaccin, alors que l’OMS en recommande deux, car la première ne fonctionne pas toujours. A l’avenir, Madagascar entend mettre en place une vaccination à deux doses, a-t-elle dit.

La rougeole est une maladie grave et très contagieuse, qui peut être évitée à l’aide de deux doses d’un vaccin “sûr et efficace”, selon l’OMS, qui déplore la diffusion de fausses informations sur le vaccin, notamment dans les pays riches.

La rougeole peut causer des complications débilitantes, voire fatales, y compris l’encéphalite, la pneumonie et une perte de vision permanente. Le risque de décès et de complications est particulièrement élevé chez les nourrissons et chez les jeunes enfants qui souffrent de malnutrition ou dont le système immunitaire est affaibli.

L’an dernier, la rougeole a causé la mort d’environ 136.000 personnes dans le monde, selon l’OMS.

AFP