Shell et Eni soupçonés de corruption au Nigeria

La compagnie pétrolière anglo neerlandais shell a t-elle versé des pots-de-vin à des responsables gouvernementaux nigérians en 2011, pour béneficier du permis d’exploration pétrolière OPL 245, situé dans le golf de Guinée? La justice neerlandaise s’interroge.

La compagnie pétrolière italienne ENI, partenaire de Shell dans cette opération est aussi impliquée dans l’affaire .

La justice soupçonne le versement de pots-de-vin lors de l’attribution en 2011, pour 1,3 milliard de dollars, d’une licence pour l’exploration du bloc pétrolier offshore OPL-245.

Selon l’ONG britannique Global Witness et Finance uncovered, un réseau de journalistes d’investigation cités par l’AFP, l’accord s’est traduit par le versement de 1,1 milliard de dollars sur un compte à Londres, ouvert par les responsables gouvernementaux nigérians – et allant directement à Dan Etete le ministre du pétrole de l‘époque – et de 210 millions de dollars au gouvernement.

Au Nigeria, le président Buhari qui a hérité de l’affaire s’est engagé dans une lutte acharnée contre la corruption.

Elle a mis en accusation en mars 2017 onze hommes d’affaires et politiques nigérians, dont l’ancien ministre du pétrole sous Goodluck Jonathan, en la personne de Dan Etete.