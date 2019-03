Élections au Nigeria : le satisfecit des États-Unis

Les États-Unis félicitent le Nigeria pour la bonne tenue des élections législatives, sénatoriales et présidentielle du 23 février.

Le point de vue du gouvernement a été exprimé par le truchement d’une déclaration rendue publique vendredi par secrétaire d‘État américain. « Les États-Unis félicitent le peuple nigérian pour la réussite de son élection présidentielle. Nous félicitons le président Muhammadu Buhari pour sa réélection », a déclaré Mike Pompeo.

« Nous félicitons tous les Nigérians qui ont participé pacifiquement aux élections et condamnons ceux dont les actes de violence ont nui aux Nigérians et au processus électoral. Nous nous appuyons sur les rapports des missions d’observation nationales et internationales affirmant faisant état de la crédibilité générale de l‘élection, malgré des violences et des irrégularités localisées », a-t-il poursuivi.

Pompeo a aussi adressé des éloges aux candidats malheureux pour leur maturité et leur attitude pacifique. « Nous félicitons également tous les autres candidats pour leur participation pacifique au processus électoral ».

D’après la commission électorale (INEC), lors de l’élection présidentielle du 23 février, Muhammadu Buhari, 76 ans a recueilli 55,60 % des suffrages contre 41,22 % pour son principal challenger, Atiku Abubakar.

Des chiffres que conteste l’opposition qui évoque des fraudes et autres irrégularités.