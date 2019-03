Égypte : six arrestation dans le cadre de l'accident du train qui fait au moins 20 morts au Caire

Un procureur égyptien a ordonné l’arrestation de six personnes dans le cadre de l’accident de train qui a fait au moins 20 morts au Caire le 27 février dernier

Le conducteur du train, son assistant, un autre conducteur de train et trois autres employés des chemins de fer seront détenus pendant quatre jours en attendant l’enquête sur l’incident, a déclaré le procureur de la République dans un communiqué. Le ministre égyptien de la Santé, Hala Zayed, a déclaré que le nombre de victimes de l’accident est passé à 22.

La télévision d‘État avait déclaré mercredi que 25 personnes étaient mortes dans l’accident, mais le ministre de la Santé a révisé le chiffre à 20 plus tard dans la journée et a déclaré que 43 personnes avaient été blessées.

Le procureur a déclaré mercredi qu’une enquête préliminaire avait révélé que le conducteur était descendu du train pour parler à un autre conducteur sans tirer sur le frein à main, ce qui a fait que la locomotive sans surveillance a heurté une plate-forme en béton.

Des images filmées par des caméras de sécurité de l’intérieur de la gare Ramses de la capitale ont montré le train qui ne s’est pas arrêté à son arrivée au quai six, traversant les tampons et une rambarde en métal et explosant dans une énorme boule de feu.

Le ministre des Transports Hisham Arafat, qui a déclaré que le réservoir de diesel du train avait explosé, a démissionné mercredi.

Le ministre de l‘énergie Mohamed Shaker dirigera temporairement le ministère des Transports.