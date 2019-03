Football : Ibrahimovic prêt pour un nouveau challenge

Alors que la Major Soccer League démarre ce week-end, tous les projecteurs seront à nouveau braqués sur Zlatan Ibrahimovic qui dispute sa deuxième saison au Los Angeles Galaxy.

Après avoir raté les play-offs de justesse la saison dernière, l’attaquant suédois vise le titre du championnat américain cette année. Et, l’ancien parisien se dit prêt pour ce nouveau challenge.

« Je me sens bien, je participe à presque tout et l‘équipe se sent bien. Pas de gros problème. Samedi, nous serons tous prêts. Nous attendons avec impatience le match. Enfin, parce que cela fait trop longtemps que nous n’avons pas Nous avons beaucoup travaillé, nous avons beaucoup travaillé, et c’est tout. Maintenant, la vraie chose commence et c’est le plus amusant, c’est les jeux officiels », déclare Zlatan Ibrahimovic.

Le Galaxy lancera sa campagne à domicile par un match spécial contre le Chicago Fire. Cette rencontre verra en effet l’ancienne star de la franchise, David Beckham, devenir le premier joueur de la MLS à se voir attribuer une statue. Au grand bonheur d’Ibrahimovic.

« J’ai beaucoup de souvenirs avec David, c’est un gars bien, un gars fantastique, sur le terrain et en dehors du terrain, donc je suis heureux pour lui, il a son statut et je le trouve super heureux, j’espère que ça lui va bien aussi, donc il est encore plus heureux et espérons que nous pourrons en faire un bon match pour que tout se passe bien », ajoute-t-il.

Auteur de 22 buts en 26 matchs la saison dernière, Zlatan Ibrahimovic a été nommé meilleur nouveau venu de l’année du championnat américain. Mais, c’est trop peu pour le buteur suédois de 37 ans, habitué à soulever des trophées partout où il est passé.