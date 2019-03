En Côte d'Ivoire, des étudiants protestent contre la grève des enseignants [No Comment]

Environ 3 000 étudiants sont descendus dans les rues d’Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire pour demander la reprise des cours à l’université Felix Houphouet Boigny. Depuis six semaines, les enseignants et les chargés de cours sont en grève. Ces derniers réclament leurs salaires et les meilleures conditions de travail.