Voyage d'étude et tourisme

L‘éducation au tourisme est la façon dont les touristes préparent les ressources humaines pour pouvoir travailler de manière professionnelle dans le développement des secteurs du tourisme.

Il est important que l’industrie, les établissements d’enseignement et les universités, les associations professionnelles, les institutions africaines et les autorités nationales soient en mesure et disposés à investir dans l’amélioration des compétences en tourisme.

C’est le plus grand employeur de travailleurs migrants, de travailleurs à temps partiel, de femmes et de jeunes. De ce point de vue, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) est sur le point de déployer des programmes en ligne afin d’offrir l’éducation au tourisme dans le monde.

Raison de la tenue de la toute première caravane inaugurale de la Charte africaine du tourisme responsable à Brazzaville au Congo. L’académie de l’Organisation mondiale du tourisme sera chargée de l’éducation devrait diriger le projet qui permettra aux gens d’apprendre et de renforcer leurs capacités touristiques.

Le secteur touristique est un des secteurs les plus prometteurs. Selon les statistiques, en 2025, 10,5 % des emplois dans le monde proviendront de l’hôtellerie et du tourisme.