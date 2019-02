Rwanda : les investissements en pleine croissance

Le Rwanda attire un nombre croissant d’investisseurs, avec plus de 2 milliards de dollars américains investis dans le pays depuis le début de cette année.

Cette économie qui fait aujourd’hui partie des plus attractives du continent africain connait une croissance économique de plus de 7 % par an depuis les 18 dernières années.

Le Rwanda a enregistré 173 projets d’un montant de 2 milliards de dollars US depuis début 2019, issus principalement de l’agriculture, des industries minières et des infrastructures.

Un chiffre qui devrait grossir dans les mois à venir.