Mali : le cadavre piégé, nouveau mode opératoire des ''islamistes''

17 personnes ont été tuées suite à l’explosion d’un cadavre piégé dans le centre du Mali. Tous les soupçons se tournent bien entendu vers les islamistes, décidés à imposer leur vision de Dieu dans ce pays sahélien d’Afrique de l’Ouest. Les détails.

Bourré d’explosifs, le cadavre a emporté avec lui au moins 17 civils et fait 15 blessés à Diankabou, petite commune du centre du Mali.

Le cadavre en question est celui d’un homme, habitant d’un village de ladite commune. Selon les témoignages sur place, l’homme était sorti chercher du foin afin de nourrir ses animaux, mais n‘était pas rentré. Rongés par l’inquiétude, ses proches se sont lancés à sa recherche avant de le retrouver plusieurs heures plus tard… mort. L’homme a été assassiné.

C’est en voulant soulever le corps dans le but de le ramener au village que les enfers se sont déchaînés sur les proches du disparu. Une violente série d’explosions a fait sur-le-champ 17 morts et pas moins de 15 blessés.

Alertées, les forces de défense et de sécurité ont porté secours aux survivants de ce type d’attaque auquel les Maliens n‘étaient jusqu‘à ce jour jamais confrontés. En effet, les islamistes du pays n’avaient encore jamais fait usage d’une telle technique de guérilla. Pour certains observateurs, une telle attaque a été organisée par des djihadistes venus d’ailleurs et qui ont initié leurs homologues locaux à ce genre de pratique.

La crainte d’une expansion de ce type d’attaque

Du coup, la crainte d’un plus grand nombre de morts, surtout civils, grandit dans les cœurs au Mali avec la possibilité de la multiplication d’un tel type d’attaque djihadiste. Faut-il le rappeler, la majorité des pays africains vouent un culte quasi-total aux cadavres lors des cérémonies funéraires, chaque membre de la famille voulant se rapprocher le plus possible du corps du défunt afin de lui exprimer son attachement.

Les réseaux sociaux eux aussi sont en ébullition au Mali. Des images de corps mutilés y sont régulièrement postées, ce qui exacerbe les tensions entre les communautés qui se rejettent la responsabilité (ou la complicité) des attaques djihadistes.

Le Mali est confronté depuis 2012 à des attaques islamistes. Le pays ne parvient pas à retrouver sa stabilité, et ce, malgré la présence des forces françaises de l’opération Barkhane.

Présente dans le Sahel depuis le 1er août 2014, l’opération Barkhane, qui a pris la suite des opérations Serval et Épervier, a réussi à évincer les troupes salafistes des principales villes du Mali, entre autres pays. Mais jusqu‘à ce jour, des poches de résistance djihadistes existent, particulièrement dans les zones rurales de ce vaste pays sahélien qu’est le Mali.