L'Ivoirien Kolo Touré poursuit sa carrière d'entraîneur à Leicester

Nouvelle destination professionnelle pour l’Ivoirien Kolo Touré. L’ancien international ivoirien vient de poser ses valises dans le club anglais de Leicester City, en Premier League, en qualité d’entraîneur adjoint. Il rejoint notamment sur le banc des Foxes le coach nord-Irlandais Brendan Rodgers – récemment nommé – avec qui il a déjà collaboré en 2017 au Celtric Glasgow. Une collaboration plus que fructueuse pour le duo qui s‘était adjugé le triplé écossais.

À Leicester, la tâche sera toutefois plus délicate pour Kolo Touré et son nouveau patron. Leicester se débat à la 11e place du championnat anglais et accumule les défaites, notamment une série de trois défaites d’affilée depuis février. La bouffée d’oxygène est toutefois venue face à Brighton, le 26 février ; une rencontre à laquelle ont assisté les deux nouveaux coachs.

Courant 2017, Kolo Touré a entamé sa reconversion comme entraîneur avec un premier poste d’entraîneur adjoint de l‘équipe olympique de Côte d’Ivoire, avant de passer entraîneur adjoint de l‘équipe A, jusqu‘à son arrivée à Leicester.

Ancien vétéran de la sélection nationale ivoirienne, ce défenseur compte dans son palmarès 100 sélections sous le maillot ivoirien. Il conclura son aventure avec cette sélection après la victoire à la Coupe d’Afrique des Nations 2015. Kolo Touré a par ailleurs remporté deux titres de Premier League avec Arsenal en 2004 et Manchester City en 2012.