Divorce Fecacoot – Puma : les Lions Indomptables recherchent un nouvel équipementier

L’annonce a été faite par le président de la Fédération camerounaise de football, Seidou Mbombo Njoya, sur sa page Twitter.

Après plus de 20 ans de collaboration, le contrat entre les Lions Indomptables et son équipementier allemand Puma est arrivé à son terme et n’a pas été renouvelé. La Fecafoot reste d’ailleurs ouverte à toutes propositions pour trouver un nouveau partenaire pour ses sélections nationales.

Je me suis rendu au siège de PUMA en France le 13 février 2019. A ce jour, la FecafootOfficie et pumafootball ne sont pas parvenus à un accord. La FECAFOOT reste ouverte à toutes les discussions pour choisir son équipementier.#Football #Passion #Cameroun pic.twitter.com/cGprYoe34f — Seidou Mbombo Njoya (MbomboSeidou) February 26, 2019

Il faudra donc une nouvelle marque pour accompagner les Lions à l’occasion de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Le Cameroun jouera sa place le 22 mars face aux Comores. Des sites locaux annoncent l’arrivée d’Adidas, une autre firme allemande pour prendre le relais de Puma. Des négociations seraient en cours avec la Fecafoot. La marque serait prête à verser 2.5 millions d’euros pour chaque année, soit un peu plus que l’offre de Puma. Une information non confirmée jusqu’ici par une source officielle.

Équipementier du Cameroun depuis 1998, la marque allemande Puma s’affirme sur le continent. Elle accompagne des sélections telles que : la Côte d’Ivoire, le Sénégal, l’Angola, le Togo, le Ghana ou encore l’Égypte.