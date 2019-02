Les étudiants algériens contre un 5ème mandat de Bouteflika

La contestation ne faiblit pas en Algérie depuis l’annonce de la candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Mardi, les étudiants ont rejoint le mouvement de protestation contre un cinquième mandat de celui qui dirige leur pays depuis bientôt 20 ans.

Comme à Alger, ils étaient des milliers à manifester dans plusieurs villes pour contraindre le dirigeant de 81 ans à renoncer à se présenter à la prochaine élection présidentielle. « C’est la manifestation des étudiants : on est tous contre le cinquième mandat, on veut changer ce système, on veut avoir tous nos droits en tant qu’étudiants. », soutient Yara Moukhtari, jeune étudiante de 19 ans.

Pour Fares Younsi, étudiant de 23 ans, « à un moment donné on dit stop, surtout nous les étudiants: on est contre le cinquième mandat de Bouteflika. À un moment donné, il doit céder sa place, c’est obligatoire, c’est une démocratie, c’est pas une royauté ou bien quelque chose d’autre, donc on est tous révoltés aujourd’hui, on est tous unis et tous pour le changement. ». « Non au cinquième mandat : nous sommes pour un changement de système, pour nos enfants et leur avenir, et nous espérons que le pouvoir comprendra cela. », poursuit 26. Lahces Zaroual.

Pour l’instant, on en est encore loin. Le Premier ministre a renvoyé lundi les protestataires aux urnes pour trancher le débat alors que l‘état de santé du président Bouteflika fait l’objet de toutes sortes de suspicions depuis son grave AVC en 2013.