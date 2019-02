George Weah à la recherche de partenaires économiques en Israël

Le chef de l’Etat du Liberia, George Weah à la conquête de nouveaux marchés économiques. Cette course pour le développement de son pays qui l’a conduit en Israël où il a entamé mardi, une visite de trois jours à forte tonalité économique.

Ce mardi, il est notamment allé à la rencontre d’hommes d’affaires israéliens opérant dans le domaine de l’agriculture et regroupés au sein d’une coopérative. En effet George Weah veut tirer profit de l’expertise d’Israël en matière agricole, mais également, dans d’autres secteurs. Face à ces entrepreneurs, le président libérien a vanté les potentialités de son pays dans lequel il invite les investisseurs. Un discours qu’il tiendra probablement ce jeudi, lorsqu’il rencontrera les autorités israéliennes.

Tout au long de sa campagne électorale, George Weah a bâti son discours sur la relance de l‘économie libérienne, sinistrée par plusieurs décennies de guerre et une épidémie meurtrière d’Ebola. Toutefois, de la parole à l’acte, s’opposent d’importantes barrières dont l’acquisition des fonds nécessaires à la réalisation de son projet de société.

Avec Israël, le Liberia peut s’assurer d’un soutien de plus, et ce d’autant plus que l’Etat hébreu est lui-aussi à la recherche de partenaires africains afin de redorer son image affectée par ses rapports conflictuels avec la Palestine. Plusieurs Etats africains ne cachent pas du reste leur hostilité à Israël et ont même oeuvré pour le report d’un sommet Israël-Afrique en septembre 2017. Ces pays sont également à la manœuvre contre Israël, lors des votes de résolutions à l’ONU sur le conflit israélo-palestinien.