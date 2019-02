Boko Haram, économie, corruption : ce que promet Buhari, réélu président du Nigeria

Quatre ans après sa première élection qui avait suscité tant d’espoirs et de changements, Muhammadu Buhari, tout juste réélu à la tête du Nigeria, réaffirme les mêmes priorités : vaincre Boko Haram et s’attaquer à la corruption.

N’ayant accompli aucune de ces promesses de 2015 à l’issue de son premier mandat et alors que le pays se relève péniblement d’une grave récession, “baba”, tel qu’il est surnommé au Nigeria, s’est présenté comme le candidat de la continuité.

Il a demandé à ses électeurs quatre années supplémentaires pour achever son programme initial, affirmant que son administration a “jeté les bases d’un pays fort, stable et prospère”.

“Construire les fondations n’est pas souvent visible, ni glamour”, a-t-il déclaré dans un discours en novembre.

Buhari s’est très peu exprimé pendant tout son premier mandat. Voici ses promesses de campagne:

Sécurité

“Nous avons tenu nos engagements de sécuriser l’intégrité de notre territoire face à l’insurrection cruelle (du groupe jihadiste de Boko Haram) qui a dévasté une grande partie du nord-est du pays.”

“Nous pensons que nous pouvons mettre en place une politique rigoureuse et globale pour mettre fin au conflit entre agriculteurs et éleveurs” (qui a fait plusieurs milliers de morts depuis l’arrivée de Buhari au pouvoir et exacerbé les tensions religieuses dans la ceinture fertile du Nigeria, ndlr).

(Discours télévisé, février 2019)

Corruption

“Des progrès tangibles ont été faits mais beaucoup reste encore à accomplir. Nous avons notamment rapatrié des centaines de millions de dollars de fonds illégaux qui étaient bloqués dans des banques étrangères.”

“Ces fonds ont été réinvestis dans la plus grande transparence dans des projets d’infrastructures et utilisés pour soutenir le développement des plus pauvres dans notre société.”

(Facebook, 2019)

“Les scandales de corruption à grande échelle et au plus haut de l‘échelle du pouvoir font partie du passé.”

“Un proverbe yorouba (l’un des trois grands groupes communautaires du Nigeria) dit que seul un esprit patient peut traire un lion. De la même manière, la lutte contre la corruption est difficile mais pas impossible.”

(Discours de campagne, novembre 2018)

Économie

“La reprise économique que nous vous avions promise est en cours… En 2018, la croissance était de 1,93 %.”

“Il est à noter que cette importante performance était tirée par le secteur non-pétrolier, dont la croissance a augmenté de 82% en un an” (le Nigeria, avec près de 2 millions de barils par jour est le premier producteur de pétrole du continent et son économie dépend presque exclusivement de l’or noir, ndlr).

“Nous devons redoubler encore nos efforts dans cet engagement de diversification de l‘économie pour accélérer la croissance, et ainsi créer de l’emploi pour nos citoyens.”

(Discours télévisé, février 2019)

Emploi

“Former 200.000 jeunes pour répondre à la demande du marché dans les domaines de la technologie, des services et des loisirs”.

(Programme de campagne)

“Nous avons pour objectif de créer 15 millions nouveaux emplois.”

(Discours de campagne)

“La Banque Centrale a accordé des prêts à 720.000 petits agriculteurs pour une somme totale de 120 milliards de nairas (300 millions d’euros).”

“En nous concentrant sur les productions bovines, de pisciculture, d’aviculture, mais aussi de manioc, soja, haricots secs, arachides, gimgembre, riz, coton et maïs, nous avons vu une croissance importante de ces denrées agricoles clés.”

(Discours télévisés, février 2019)

Infrastructure

“Notre gouvernement a l’ambition de réparer le manque d’infrastructure latent du Nigeria”.

“Notre engagement pour construire des infrastructures essentielles – du rail, des ponts, des aéroports, des ports – permettra de créer de l’emploi, et d’améliorer la compétitivité de nos industries”.

(discours de campagne, novembre 2018)

Éducation

“Augmenter de 9,2 millions à 15 millions le nombre d’enfants qui recevront à manger gratuitement à l‘école primaire”.

(Programme)

“Nous allons réhabiliter 10.000 écoles à travers le pays et engager de nouvelles formations pour nos professeurs en sciences, technologies, arts plastiques et mathématiques”.

Sur les rumeurs de sa mort

“Je vous assure, je suis bien moi.”

(Des rumeurs avaient circulé à travers le pays, selon lesquelles le chef de l’État était mort et avait été remplacé par un sosie originaire du Soudan).