L'autodérision comme antidépresseur

Responsable du Kongossa Comedy, une troupe qui regroupe plusieurs humoristes gabonais, Patrick Ignanga a un humour digeste, inspiré de la vie quotidienne et tiré le plus souvent de son environnement. Il tisse ses sketchs au fil de ses rencontres. L’artiste fait appel à son vécu pour rire et faire rire de ce qui le fâche ou le contrarie.

Sur la scène de l’institut français du Gabon, Patrick Chaffery joue son spectacle humour ‘’donnez-moi ce qui est a césar’’. Pendant 45 min de stand-up, l’artiste occupe la scène avec une aisance innée.

Dans une allure d’artiste joyeux au talent naturel, ses sketchs sont drôles, anecdotiques et s’enchaînent les uns après les autres et mettent à nu les travers d’une Afrique, d’un Gabon avec ses méandres devant un public conquit, mais très averti dont il laisse à peine le temps de souffler après un fou rire.

« Vous savez, nous sommes dans une société où il y a trop de frustrations. Les gens sont frustrés pour beaucoup de problèmes.» dit Patrick Chaffery l’air enthousiaste, « Donc, à tous ceux-là, je veux apporter au moins ma contribution par exemple à travers l’autodérision.» Conclus-t-il .

En parallèle, l’humoriste travaille en qualité de journaliste présentateur d’une émission ‘’populaire’’ dans une radio à Libreville. Un atout important pour la gestion de sa carrière.

Dans l’école du Kongossa Comedy, Patrick Chaffery est sure de pouvoir affûter ses armes, pour affronter en confiance le monde du spectacle. Au bonheur de son public.