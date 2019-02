L'Afrique : un continent connu pour sa cuisine

Le continent africain abrite des centaines de tribus, d’ethnies et différents groupes sociaux. Cette variété est présente dans la cuisine africaine jusqu’à l’ingrédient utilisé pour la préparation et la cuisson.

La nourriture africaine est aussi diversifiée que ses habitants. De l’Est en Ouest, du Nord au Sud. Certains aliments sont si délicieux qu’ils valent le détour.

Tandis que dans les pays d’Afrique de l’Ouest comme le Sénégal, le Nigeria ou le Ghana, on trouve des tonnes de riz jollof, les pays d’Afrique centrale s’appuient fortement sur des aliments tels que la banane plantain, le manioc, le bœuf et le poulet.

Les saveurs du continent africain sont de plus en plus présentes dans les menus traditionnels.

Le restaurant Wolfgat prône un monde meilleur

Le journaliste Kobus Van der Merwe est aujourd’hui, le propriétaire et chef principal du restaurant Wolfgat situé au Cap, en Afrique du Sud et âgé de 38 ans, vient de rentrer de Paris où son minuscule restaurant de plage a été nommé “restaurant de l’année” lors de la première édition des World Restaurant Awards. Il remporte également le de l’emplacement le plus éloigné.

Situé à Paternoster, à environ 160 km au nord-ouest du Cap, Wolfgat, ouvert en 2016, emploie 6 personnes principalement des femmes. Il est spécialisé dans les fruits de mer.

Van der Merwe, qui s’est plongé à plein temps dans la cuisine à 30 ans avant de terminer ses études culinaires, ne souhaite pas agrandir ou reproduire Wolfgat en milieu urbain. Il ne peut nourrir que 20 personnes lors d’une séance, qui dure généralement deux heures et demie mémorables.

Une chronique présentée par Claudia Nsono