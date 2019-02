Au Ghana, l'ancien président John Mahama veut reconquérir le pouvoir

L’ancien président du Ghana, John Mahama, sera le candidat du principal parti d’opposition à la présidentielle de 2020, ayant remporté une victoire écrasante aux primaires du Congrès national démocratique (NDC), a-t-on appris dimanche auprès de responsables du parti.

M. Mahama l’a emporté samedi sur six autres candidats à la candidature par 95 % des suffrages.

John Mahama avait été élu président du Ghana en 2012, mais avait été battu en 2016 par Nana Akufo-Addo, du Nouveau parti patriotique (NPP), sur fond d’accusations de corruption et d’une économie défaillante.

Comme en témoigne le résultat des primaires, “le NDC est fort. Le NDC est uni. Le NDC est prêt pour la victoire en 2020. Et rien, absolument rien ne peut arrêter notre marche vers Flagstaff House (siège du gouvernement)”, a déclaré l’ancien chef de l’Etat après sa victoire.

Il a appelé les militants à l’union, promettant de travailler étroitement avec les dirigeants du parti pour retourner au pouvoir.

Le Ghana est l’un des pays africains ayant connu en 2018 la plus rapide croissance économique, alimentée par une hausse de la production de pétrole et de gaz. Ce pays d’Afrique de l’Ouest est aussi un important producteur d’or et de cacao.