Un éléphant de mer du sud de l'Antarctique se niche au Cap après un long voyage

Un éléphant de mer du sud de l’Antarctique a traversé plus de 6500 kilomètres de mer et a fait de la plage Fish Hoek de Cape Town son habitat temporaire.

L’animal s’est fait une aire de nidification sur la plage de Fish Hoek, un endroit populaire auprès de la population locale et des touristes pour la baignade et l’observation des baleines, leur donnant l’occasion de voir de plus près cette créature rare.

Ce n’est pas la première fois que ce phoque connu sous le nom de “Buffel” visite ces côtes. La visite de Buffel est connue des scientifiques qui l’ont déjà taguée. Pourtant, son voyage annuel répond à la curiosité des masses.

“Ce n’est pas très fréquent que les éléphants de mer viennent en Afrique du Sud, ils sont très rares en Afrique du Sud, comme j’ai entendu dire que celui-ci est essentiellement dans la région du Cap depuis 2014, mais il s’est pointé de façon imprévisible sur différentes plages. La saison dernière, il était à Duiker Island pendant environ trois mois. Mais c’est quand même un animal très rare en Afrique du Sud, donc c’est une occasion vraiment précieuse à saisir. Si vous aimez la faune et les animaux, venir voir ce phoque est très spécial “, dit Joshua Olsaewski, un étudiant en biodiversité marine de l’Université Stellenbosch.

Buffel est en train de muer et se reconstituera d’ici un mois environ. D’ici là, il passera la plus grande partie de son temps sur la plage avec une occasion de se rafraîchir dans l’eau.

Certains curieux se sont aussi un peu trop rapprochés entre Buffel et la mer, et il l’a dit très clairement. Même si ce n’est pas tous les jours qu’un animal habituellement vu dans les livres de science se retrouve sur une plage locale.

“C’est donc une première pour nous et c’est très spécial de voir la nature de cette façon, et je suis particulièrement intéressé de voir comment sa peau fond et se détache. Il y a quelques jours, c‘était juste un peu autour de son nez et maintenant, c’est beaucoup plus “, a dit un habitant de la région.

“C’est vraiment la première fois que je vois ce truc sur la plage. Je viens de lire le drap pour voir de quoi il s’agit, il est en train de perdre sa peau et il va rester sur la plage pendant peut-être trois à quatre semaines, et les gens doivent juste lui donner de l’espace pour que la nature puisse suivre son cours,” dit un autre spectateur.

Le nombre d’observateurs curieux ainsi que ceux qui s’intéressent de plus près à l‘étude des phoques sont assez élevés en ce moment. Pendant ce temps, Buffel va continuer à muer, jusqu‘à ce qu’il parte pour un long voyage de retour chez lui.