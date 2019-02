Nigeria-Élections : le vote des deux favoris

Les bureaux de vote ont ouvert au Nigeria, après un report inopiné d’une semaine, pour accueillir quelque 72,8 millions d‘électeurs qui choisiront leur président au cours d’un scrutin serré entre les deux favoris, le sortant Muhammadu Buhari et l’opposant Atiku Abubakar.

Le président sortant Muhammadu Buhari a été un des premiers électeurs, en votant dans sa ville natale de Daura.

C’est ma circonscription, je suis heureux que les gens soient déjà alignés et qu’en même temps, le vote puisse continuer. Les Nigérians comprennent qu’ils doivent croire en eux-mêmes. Je vais me féliciter, je vais être le gagnant a déclaré Muhammadu Buhari.

Le principal candidat de l’opposition nigériane, Atiku Abubakar, à de son coté voté dans un bureau de vote à Yola dans l’est du pays. Il est le principal rival du président sortant Muhammadu Buhari, qui se présente pour un second mandat.

I just cast my vote at Ajiya Ward in Yola, Adamawa State. Go out and cast your vote too if you have not done so yet. -AA #NigeriaDecides2019 pic.twitter.com/TXE9oi6XU3