Nigeria-élections : un peu d'espoir pour les éleveurs et fermiers

Les élections font naître l’espoir d’un avenir meilleur pour les fermiers et les éleveurs du Nigeria.

À Dowaya dans l‘état de l’Adamawa au nord-est du pays, bergers et villageois espèrent qu’après les élections, le gouvernement mettra un terme au conflit ancestral qui a fait des milliers de morts et de nombreux déplacés dans le centre du pays.

Les deux parties se blâment mutuellement pour les attaques brutales et répétées dans la région de la ceinture centrale sur des terres et des routes de pâturage.

“C’est ce que nous sommes en train de préparer avec tout ce que nous avons pour voter. Voter pour la personne qui va essuyer nos larmes et nous donner la paix parce que voter pour la personne (Atiku) qui va nous apporter la justice et essuyer nos larmes. Si nous lui faisons un rapport, il nous entendra et nous aidera à rentrer chez nous.” Espère Linus Gajere, un chasseur Dasso dont la maison a été incendiée lors d’une attaque de bergers.

“Nous sommes tous ensemble, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous religieux. La raison pour laquelle nous nous battons tous, nous battre comme des chiens, c’est faux automatiquement. S’il vous plaît, nous attirons l’attention du gouvernement sur le fait qu’il doit s’ingérer dans l’affaire (les affrontements entre chasseurs et gardiens de troupeaux) pour que nous puissions nous asseoir pacifiquement.” Renchérit Aliyu Nuhu secrétaire de l’association des éleveurs de Ngurore.

Avec 190 millions d’habitants, le Nigeria est le pays d’Afrique le plus peuplé, divisé quasiment à parts égales entre un Nord majoritairement musulman et un Sud essentiellement chrétien.

Les régions agricoles des Etats du centre du pays sont un peu plus mixtes que la moyenne, y compris ceux où les violences communautaires ont été terribles.

Les fermiers sédentaires étant essentiellement chrétiens et les éleveurs nomades musulmans, le conflit a souvent été exploité à des fins ethniques, religieuses, politiques.

Durant ces deux dernières années qui ont connu une flambée de violences, M. Buhari a été accusé de soutenir les éleveurs, des musulmans Fulani comme lui. M. Abubakar est également de cette ethnie, originaire de l’Adamawa.

Durant ces deux dernières années qui ont connu une flambée de violences, M. Buhari a été accusé de soutenir les éleveurs, des musulmans Fulani comme lui. M. Abubakar est également de cette ethnie, originaire de l’Adamawa.

AFP