Présidentielle au Ségégal : Idrissa Seck à la conquête de plus de voix

Au Sénégal, l’opposant Idrissa Seck continue de mener campagne à travers le pays, à quelques jours de l‘élection présidentielle qui doit se tenir dimanche.

Le candidat du parti Rewmi est perçu comme l’un des candidats les plus sérieux parmi les quatre opposants. Ce dernier pourrait même inquiéter le président sortant Macky Sall qui vise un second mandat et une victoire dès le premier tour.

“Parce que le gouvernement de Macky Sall, on pourrait l’appeler une anarchie… Une monarchie, on pourrait l’appeler une monarchie. Parce que lui c’est avec toute sa famille, mais le reste, non. Alors que Idy, il veut que toute la population soit égale, qu’il n’y a pas de parti-pris. Qu’il y ait une justice normale, qui est là pour tout le monde.” À déclaré Seynabou Diallo, militante du Rewmi.

"On a utilisé l'investissement public pour faire l'amorçage. Il faut que le secteur privé national et international suppléent et renforcent les investissements publics."

Tout comme ses concurrents, le candidat rassure sur une croissance économique meilleure que celle enregistrée sous le régime de Macky Sall.

Croissance soutenue, infrastructures poussant comme des champignons, rente pétrolière attendue à partir de 2021 : le Sénégal est engagé sur la voie de l‘émergence, assure le président Macky Sall, mais ses adversaires dénoncent un endettement croissant et des indicateurs mirobolants.

Depuis 2015, le pays enregistre une croissance annuelle de plus de 6 %, selon l‘économiste Youssou Diallo, président du cercle de réflexion “Club Sénégal Emergent”, proche du pouvoir.

Un gouvernement accusé par l’opposition d’aggraver l’endettement du pays par ces coûteux projets comme le Train express régional (TER) reliant Dakar à Diamniadio, d’un coût estimé à près d’un milliard d’euros.

AFP