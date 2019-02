Première destination de voyages au monde

L’année dernière a été une très bonne année pour le tourisme international, selon le dernier rapport de l’Organisation des Nations unies pour le tourisme.

En 2018, il y eu 1,4 milliard d’arrivées de touristes internationaux, un chiffre que l’OMT ne prévoyait atteindre en tourisme mondial avant 2020.

Le tourisme au Moyen-Orient et en Afrique a dépassé la moyenne mondiale de 6 %, sur douze mois, avec une moyenne de 10 %. Soit une augmentation de 100 % au Moyen-Orient et un bond de 7 % en Afrique. L’Asie, le Pacifique et l’Europe ont progressé de 6 %.

La Chine classée numéro 1

La Chine devance la France pour devenir la première destination touristique mondiale. Et plus de Chinois voyageront à l‘étranger au cours de la prochaine décennie que toute autre nationalité, à mesure que les revenus des ménages augmentent, selon Euromonitor.

Selon les données de l’Académie chinoise du tourisme, l’industrie du tourisme du pays a enregistré une forte croissance de ses revenus et du nombre de visiteurs pendant les vacances de la fête du printemps.

La Chine a enregistré un total de 415 millions de voyages de touristes et généré plus de 70 milliards de dollars de recettes touristiques entre le 4 et le 10 février.

Les analystes estiment que la popularité croissante du tourisme culturel est associée à un changement de mentalité…Une chronique d’Elayne Wangalwa