Les femmes et la science [Grand Angle]

L’UNESCO et la fondation L’Oréal militent depuis de nombreuses années pour une présence plus importante des femmes dans le domaine de la science à travers le programme “For Women in science”.

La directrice générale de la fondation – ALexandra Palt – etait à Pointe Noire il ya quelques jours dans le cadre d’une tournée pour encourager les chercheuses des pays d’Afrique francophone à concourir pour des bourses de recherche. Nathalie wakam s’est entretenue avec elle

Pour les chercheuses intéressées, plus d’informations à retrouver sur le site www.forwomeninscience.com