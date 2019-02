Donald Trump réagit à la vidéo virale d'une jongleuse malawite sur Twitter

Comme des milliers d’utilisateurs du réseau social Twitter, le président américain Donald Trump a été ébloui par le talent d’une jeune femme, habile avec le ballon rond.

Une vidéo d’environ 1’40. Mais suffisante pour exprimer un exploit sportif porté par une jeune femme. Depuis le week-end, cette vidéo partagée sur Twitter par un certain Akin Sawyerr depuis le Malawi, engrange un véritable succès. On y voit une jeune femme accepter de relever un défi : réaliser 100 jongles avec une balle de football.

Face à une petite assemblée, la jeune fille, simplement vêtue d’un tee-shirt et d’une jupe, jongle pendant deux minutes. Les jambes, les mains, la tête, la poitrine… Presque tout le corps est mis à contribution. “Le talent est distribué équitablement, mais pas l’opportunité”, a fait accompagner de son tweet Akin Sawyerr.

Si pour l’heure la jeune femme reste une parfaite inconnue, elle s’est toutefois bâtie une rapide réputation sur Twitter (118.000 retweets et 394.000 likes) où les internautes louent son talent et militent pour qu’elle soit l’invitée de shows de renom tels que “Churchill Show” ou “Britain’s Got Talent”.

Fan irréductible de Twitter, le président américain Donald Trump s’est laissé aller à la viralité de ce pur talent féminin. “Amazing!”, a-t-il simplement commenté ce mardi après avoir retweeté la vidéo.