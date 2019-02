Algérie : l'opposition cherche candidat unique

L’opposition algérienne est toujours à la recherche de l’oiseau rare qui défendra ses couleurs à la présidentielle du 18 avril.

Mercredi, ses principaux acteurs se sont réunis à Alger. La réunion a accouché d’une souris. Le nom du candidat unique se fait toujours attendre. Des discussions, assure-t-on, vont se poursuivre.

“Les personnes présentes à la réunion annoncent la continuité de la coopération et de la consultation entre les principaux acteurs opposés à la politique du pouvoir.”, explique Abdellah Djabellah, président du Front de Justice et de Développement.

Des adversaires au régime en place à Alger qui ont du reste mis en garde contre toute velléité de confiscation de leurs droits constitutionnels par le pouvoir.

“Les personnes présentes à la réunion valorisent les manifestations populaires pacifiques et les soutiennent et mettent en garde le pouvoir contre les confrontations avec les citoyens, qui ne font que pratiquer leur droit constitutionnel en manifestant et en exprimant leur refus de la continuité de l’état actuel.”, a déclaré Abdellah Djabellah, président du Front de Justice et de Développement

Continuité au sommet de l’Etat, l’Algérie semble justement s’acheminer vers cette direction. Et pour cause, le président sortant, Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 1999 est candidat à sa propre succession.