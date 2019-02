Un 3è Grammy pour la chorale Gospel de Soweto [This Is Culture]

Le drapeau africain a flotté haut lors de la 61e cérémonie des Grammy Awards qui s’est déroulée à Los Angeles le 10 février dernier grâce à la chorale de Gospel de Soweto, un paradis musical sud-africain.

Formée pour célébrer la puissance unique et inspirante de la musique Gospel africaine et dédiée à partager la joie de la foi à travers la musique avec le public du monde entier, la chorale a été inondée de messages de félicitations, après leur troisième Grammy remporté en février.

Plus de détails dans cet autre épisode de This is culture avec Claudia Nsono.