Sénégal : Ousmane Sonko, le plus jeune candidat à la présidentielle

L’élection présidentielle du 24 février prochain au Sénégal opposera cinq candidats y compris le président sortant Macky Sall. Parmi ses opposants, Ousmane Sonko, le plus jeune des candidats.

À quarante-quatre ans, cet ancien fonctionnaire des impôts est présenté comme celui qui vient briser les codes en apportant un nouveau discours.

“Nous avons un potentiel énorme, mais tant qu’on ne parviendra pas à transformer nos produits locaux sur place, il n’y aura pas de progrès. Quand je roule dans ma voiture à Dakar, je vois des vendeurs de noix cajou au bord de la route et lorsque je m’arrête pour en acheter, ils sont étonnés. La noix de cajou par exemple fait partie de l’identité de la Casamance, mais elle ne nous rapporte presque rien, faute de transformation. J’ai pitié de nos sœurs et de nos mamans qu’on utilise à longueur de journée dans des conditions de travail difficile qui affaiblit leur santé pour des salaires de misère, ce n’est pas normale. L’un des premiers axes de mon programme si je venais à être élu, c’est la reconstruction du « Pont Emile Badiane ». Nous n’attendrons pas de vivre une seconde tragédie comme celle du bateau « Joola » pour ensuite nous pencher sur l’état de ce pont. Au lieu d’acheter un train à 1200 milliard pour juste une distance de 37 kilomètres, il fallait démolir ce pont et faire un pont flambant neuf pour la sécurité des Sénégalais qui passent par là,” a déclaré Ousmane Sonko.

La radiation de l’administration publique en 2016, du plus jeune candidat à la présidentielle pour manquement au devoir de réserve a accéléré sa descente en politique. Dans les milieux universitaires et dans les régions à l’intérieur du pays, Ousmane Sonko reste un adversaire redoutable.

“Ce que SONKO représente aujourd’hui, c’est l’espoir pour le peuple sénégalais, mais aussi pour la jeunesse en particulier parce que comme on le dit souvent il y a la politique avant SONKO et la politique pendant SONKO. Aujourd’hui, cet espoir perdu par la jeunesse pourra être retrouvé en la personne du candidat Ousmane SONKO et c’est avec certitude que nous pensons que SONKO est le meilleur choix à la Présidentielle. Il prône un changement positif avec un programme réalisable et il le démontre à travers ses discours et sa démarche. C’est pour toutes ces raisons que la jeunesse adhère à son idéologie,” a expliqué Aliou Sow, militant du parti PASTEF.

Selon Kinéh Fall, militant du parti PASTEF “Toute la population du Sénégal le soutient. Que ce soit à la diaspora ou ailleurs, à chacun de ses meetings nous constatons une foule énorme constituée d’une jeunesse consciente, et même de vieillards qui répondent à son appel. Même si certains le considèrent comme un bébé, il reste un bébé qui prône du nouveau, celui du changement de système en apportant quelque chose de spéciale que nous n’avons pas l’habitude de voir et cela nous rassure. Un des exemples est que c’est à nous de cotiser de l’argent pour financer ses activités de campagne et tout cela est nouveau, ce qui fait peur aux adversaires.

L’étoile montante de la politique sénégalaise aux positions tranchées prône par exemple la sortie du franc CFA et une gouvernance différente, basée sur la transparence et la solidarité. Ousmane Sonko a choisi la stratégie du financement populaire et participatif pour sa campagne électorale.