Présidentielle au Burkina Faso : un proche de Compaoré candidat en 2020

Kadré Désiré Ouédraogo, ce proche de l’ancien président Blaise Compaoré et ancien Premier ministre du Burkina Faso sera candidat à la présidentielle de 2020.

Il a fait l’annonce samedi dernier devant des militants rassemblés à la maison de la culture de Bobo-Dioulasso à l’occasion de l’Assemblée générale du Groupe initiative KDO 2020.

En dévoilant ses ambitions politiques, l’ancien Premier ministre se met à dos son parti d’origine, le Congrès pour la démocratie et le progrès . En effet ce parti condamne cet engagement politique et invite les militants et tous les cadres à se démarquer de cette action.

L’ancien Premier ministre ira seul défendre ses chances d’accession au palais ou peut-être sous la bannière d’une autre formation politique.

Sur le continent; Kadré Désiré Ouédraogo, économiste de formation est connu pour avoir présidé la Commission économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest entre 2012 et 2016. De plus, Il a été vice-gouverneur de la BCEAO de 1993 à 1996 et ambassadeur du Burkina auprès de l’Union européenne.

C’est en octobre 2020 qu’aura lieu l‘élection dans le pays des hommes intègres.